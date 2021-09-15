Коронавирус атакует с новой силой. Выявили больше всего больных за последние месяцы

За последние сутки в Украине обнаружили 4640 новых больных коронавирусом. Это больше всего за последние месяцы. Из них детей – 531, медработников – 95.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 325 796 человек. Умерли 54 550 пациентов, из них 93 – за последние сутки. Выздоровели 2 225 130 человек, за последние сутки – 1858, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 75 431 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 33 878, ИФА – 8562. Также сделали 32 991 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,3 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 441 случай;
Винницкая область - 147 случаев;
Волынская область - 102 случая;
Днепропетровская область - 273 случая;
Донецкая область - 260 случаев;
Житомирская область - 116 случаев;
Закарпатская область - 49 случаев;
Запорожская область - 212 случаев;
Ивано-Франковская область - 135 случаев;
Киевская область - 181 случай;
Кировоградская область - 31 случай;
Луганская область - 247 случаев;
Львовская область - 294 случая;
Николаевская область - 74 случая;
Одесская область - 361 случай;
Полтавская область - 134 случая;
Ровенская область - 210 случаев;
Сумская область - 109 случаев;
Тернопольская область - 152 случая;
Харьковская область - 343 случая;
Херсонская область - 222 случая;
Хмельницкая область - 224 случая;
Черкасская область - 116 случаев;
Черновицкая область - 174 случая;
Черниговская область - 33 случая.
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Желтая зона в Украине начнет действовать не раньше конца сентября. Новые карантинные ограничения не коснутся Сovid-вакцинированных или будут облегчены для людей, получвших одну или две прививки против коронавируса.
43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.
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