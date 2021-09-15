Коронавирус атакует с новой силой. Выявили больше всего больных за последние месяцы

Всего в Украине провели более 12,3 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 4640 новых больных коронавирусом. Это больше всего за последние месяцы. Из них детей – 531, медработников – 95.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 325 796 человек. Умерли 54 550 пациентов, из них 93 – за последние сутки. Выздоровели 2 225 130 человек, за последние сутки – 1858, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 75 431 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 33 878, ИФА – 8562. Также сделали 32 991 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,3 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 441 случай;

Винницкая область - 147 случаев;

Волынская область - 102 случая;

Днепропетровская область - 273 случая;

Донецкая область - 260 случаев;

Житомирская область - 116 случаев;

Закарпатская область - 49 случаев;

Запорожская область - 212 случаев;

Ивано-Франковская область - 135 случаев;

Киевская область - 181 случай;

Кировоградская область - 31 случай;

Луганская область - 247 случаев;

Львовская область - 294 случая;

Николаевская область - 74 случая;

Одесская область - 361 случай;

Полтавская область - 134 случая;

Ровенская область - 210 случаев;

Сумская область - 109 случаев;

Тернопольская область - 152 случая;

Харьковская область - 343 случая;

Херсонская область - 222 случая;

Хмельницкая область - 224 случая;

Черкасская область - 116 случаев;

Черновицкая область - 174 случая;

Черниговская область - 33 случая.

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Желтая зона в Украине начнет действовать не раньше конца сентября. Новые карантинные ограничения не коснутся Сovid-вакцинированных или будут облегчены для людей, получвших одну или две прививки против коронавируса. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.