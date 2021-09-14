Кого не коснутся новые Covid-ограничения в Украине - подробности

Желтая зона в Украине начнет действовать не раньше конца сентября. Фото: pixabay.com

Новые карантинные ограничения не коснутся Сovid-вакцинированных или будут облегчены для людей, которые получили одну или две прививки против коронавируса.

Для желтого уровня эпидопасности будет достаточно одной дозы вакцины, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью LIGA.Life. Если страна перейдет в красную зону, потребуют полного курса иммунизации.

"Вакцина защищает от тяжелого течения болезни и риска смерти. Поэтому работаем над тем, чтобы приблизить качество жизни вакцинированных к более привычному. Изменения в карантинные нормы будут предусматривать, что ограничения, к которым мы все привыкли в желтой, оранжевой или в красной зоне, не будут касаться случаев, когда весь персонал бизнеса или какого-то заведения будет провакцинирован. В таком случае он сможет продолжать работу. Говорим о нормах, которые работают с поправкой на факт вакцинации. Невакцинированным не отказываем в пользовании такими местами, но если невакцинированный приходит туда, применяется более жесткая норма", – сказал он.

В желтой и оранжевой зонах будут допускать работу образовательных учреждений при условии, что персонал будет привит на уровне 80% по крайней мере одной дозой. В красной зоне для продолжения работы все должны быть привиты двумя дозами Сovid-вакцины. То же будет касаться учреждений культуры, питания и спортзалов.

Желтая зона в Украине начнет действовать не раньше конца сентября.

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Вечером 13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Ранее правительство анонсировало, что нововведения будут предусматривать введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кроме этого, Кабмин планировал ввести новый вид Сovid-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.