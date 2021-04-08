Корнавирус набирает обороты: за сутки 19 419 новых случаев

Коронавирус подхватили 1803998 украинцев Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 19 419 новых больных коронавирусом. Из них 766 детей и 480 медработников.

В общем, коронавирус подхватили 1803998 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 8 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 35 962 пациентов, из них 464 за последние сутки. Выздоровели 1 383 883 пациентов, из них 10 032 за последние сутки.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1886 случаев, 1890 прививок.

Винницкая область - 604 случая, 690 прививок.

Волынская область - 511 случаев, 270 прививок.

Днепропетровская область - 1005 случаев, 1530 прививок.

Донецкая область - 1016 случаев, 630 прививок.

Житомирская область - 869 случаев, 460 прививок.

Закарпатская - 325 случаев, 480 прививок.

Запорожская область - 896 случаев, 810 прививок.

Ивано-Франковская область - 274 случая, 433 прививки.

Киевская область - 976 случаев, 450 прививок.

Кировоградская область - 217 случаев, 460 прививок.

Луганская область - 264 случая, 310 прививок.

Львовская область - 1255 случаев, 910 прививок.

Николаевская область - 353 случая, 350 прививок.

Одесская область - 1142 случая, 650 прививок.

Полтавская область - 738 случаев, 620 прививок.

Ровенская область - 733 случая, 410 прививок.

Сумская область - 560 случаев, 300 прививок.

Тернопольская область - 796 случаев, 470 прививок.

Харьковская область - 1427 случаев, 540 прививок.

Херсонская область - 474 случая, 100 прививок.

Хмельницкая область - 1158 случаев, 820 прививок.

Черкасская область - 822 случая, 160 прививок.

Черновицкая область - 413 случаев, 460 прививок.

Черниговская область - 705 случаев, 110 прививок.

МОЗ не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.