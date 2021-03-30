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вторник, 30 марта 2021 06:30

Даже при 24 тыс. заболевших на Covid-19 за сутки можем обойтись без общенационального карантина - Ляшко

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Даже при 24 тыс. заболевших на Covid-19 за сутки можем обойтись без общенационального карантина - Ляшко
Ляшко рассказал о возможном локдауне. Фото: Украинская правда

Министерство здравоохранения не будет вводить общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки.

"С цифрами 24 тыс. и немного больше мы проходим без общенационального карантина, без жесткого локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы не будем вводить жесткие ограничения, пока система здравоохранения не будет приближаться к колапсу", - в эфире телеканала ICTV заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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Смягчать карантинные условия в Украине вообще и в Ивано-Франковской области в частности рискованно. Преждевременно сняты, они вызовут новую вспышку эпидемии.

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