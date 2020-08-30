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воскресенье, 30 августа 2020 15:26

Корабль на мели, слоны с арбузами и сотни невероятных фламинго - как прошла неделя в фото
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Gazeta.ua предлагает подборку фото за уходящую неделю.

СОБЫТИЯ УКРАИНЫ:

Утром 25 августа на пляж в районе станции Морской возле поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области выбросило рыболовецкое судно ЯМК 0263. Капитан рассказал, что ночью у них отказал двигатель, всю ночь они дрейфовали и на рассвете сели на мель. Ни один из трех членов экипажа не пострадал.

Автор: УНИАН
 

27 августа в Львове открылась фотовыставка "Иловайск", посвященная шестой годовщине выхода украинських военных из Иловайского котла в Донецкой области. Более полусотни фографий выставили рядом с монументом Тарасу Шевченко в центре города. Свои работы для экспозиции предоставили фотокорреспонденты Александр Гляделов, Максим Дондюк, Макс Левин и Маркиян Лысейко. Делали их в течение августа 2014 году на фронте российско-украинской войны.

Выставка будет работать до 2 сентября.

Автор: УНИАН
 

Утром 28 августа перед входом на станцию ​​метро "Вокзальная" в Киеве образовалась очередь из нескольких сотен людей. Толпа с чемоданами растянулся на всю Привокзальную площадь.


В начале августа в столичнном метрополитене предупреждали, что на станции метро "Вокзальная" ремонтируют эскалатор, время от времени вход в подземку будут ограничивать, чтобы избежать скопления людей на платформе. Ограничение должно было продолжаться до 26 августа.

Автор: Facebook.com_Oleksandr Gusev
 

В середине августа столичные коммунальщики начали реконструировать Пейзажную аллею. Первый этап обещают завершить к осени. Полностью обновленную аллею представят в 2021 году.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
 

В течение недели с 24 по 30 августа жителей столичного зоопарка кормили арбузами. На этой неделе в столице с Херсонской области пришла баржа с ягодами.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
 
СОБЫТИЯ В МИРЕ:
26 августа нобелевский лауреат по литературе 2015 Светлана Алексеевич приезжает в государственный следственный комитет в белорусском Минске. Ее вызвали на допрос по поводу участия в протестах против Александра Лукашенко - лица, исполняющего обязанности президента Беларуси.
Автор: REUTERS
 
25 августа в городе Райгад в западной части штата Махараштра в Индии обрушился пятиэтажный жилой дом. Люди разбирают завалы, количество погибших неизвестно.
Автор: REUTERS
 
Израильский археолог Шахар Криспин очищает золотые монеты, которые нашли при раскопках в Центральном Израиле. Их считают собственностью династии Аббасидов.

Автор: REUTERS
 
25 августа в городе Райгад в западной части штата Махараштра в Индии обрушился пятиэтажный жилой дом. Люди разбирают завалы, количество погибших неизвестно.
Автор: REUTERS
 
26 августа президент США Дональд Трамп занимает жену Маланью после презентации Республиканской национальной конвенции 2020 года. Выступал из Белого дома в Вашингтоне, США.
Автор: REUTERS
 
Сотни розовых фламинго мигрируют озером Богория в округе Баринго в Кении, 26 августа 2020
Автор: REUTERS
 

27 августа малообеспеченные семьи ждут бесплатную еду перед железнодорожным вокзалом города Хоура в индийской Калькутте. Город две недели блокировали из-за вспышки коронавируса ид время двухнедельной блокады вследствие пандемии COVID-19.
Автор: Getty Images
 
GAZETA.UA
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Дата
30
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