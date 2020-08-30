Корабль на мели, слоны с арбузами и сотни невероятных фламинго - как прошла неделя в фото

Gazeta.ua предлагает подборку фото за уходящую неделю.
СОБЫТИЯ УКРАИНЫ:
Утром 25 августа на пляж в районе станции Морской возле поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области выбросило рыболовецкое судно ЯМК 0263. Капитан рассказал, что ночью у них отказал двигатель, всю ночь они дрейфовали и на рассвете сели на мель. Ни один из трех членов экипажа не пострадал.
27 августа в Львове открылась фотовыставка "Иловайск", посвященная шестой годовщине выхода украинських военных из Иловайского котла в Донецкой области. Более полусотни фографий выставили рядом с монументом Тарасу Шевченко в центре города. Свои работы для экспозиции предоставили фотокорреспонденты Александр Гляделов, Максим Дондюк, Макс Левин и Маркиян Лысейко. Делали их в течение августа 2014 году на фронте российско-украинской войны.
Выставка будет работать до 2 сентября.
Утром 28 августа перед входом на станцию метро "Вокзальная" в Киеве образовалась очередь из нескольких сотен людей. Толпа с чемоданами растянулся на всю Привокзальную площадь.
В начале августа в столичнном метрополитене предупреждали, что на станции метро "Вокзальная" ремонтируют эскалатор, время от времени вход в подземку будут ограничивать, чтобы избежать скопления людей на платформе. Ограничение должно было продолжаться до 26 августа.
В середине августа столичные коммунальщики начали реконструировать Пейзажную аллею. Первый этап обещают завершить к осени. Полностью обновленную аллею представят в 2021 году.
В течение недели с 24 по 30 августа жителей столичного зоопарка кормили арбузами. На этой неделе в столице с Херсонской области пришла баржа с ягодами.
27 августа малообеспеченные семьи ждут бесплатную еду перед железнодорожным вокзалом города Хоура в индийской Калькутте. Город две недели блокировали из-за вспышки коронавируса ид время двухнедельной блокады вследствие пандемии COVID-19.
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