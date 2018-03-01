Компания Classic Life Insurance рассматривает возможность открытия частного пенсионного фонда на территории Украины

Страховая компания Classic Life Insurance высказала предположение о возможности начала частного пенсионного фонда. Об этом сегодня акционеры компании заявили на пресс-конференции, состоявшейся в ИА "Укринформ".

Страховая компания "Classic Life Insurance" заявила о возможном начале частного пенсионного фонда

А вот страховой деятельностью компания в Украине больше заниматься не планирует. По словам акционеров компании, в настоящее время существует серьезная проблема со страховыми брокерами и независимыми агентами, которые получают от страховых компаний значительную комиссию, но не несут никакой ответственности за ложную информацию при продаже страховых полисов. Это вызывает беспокойство и несет серьезные угрозы для дальнейшего развития сферы страхования в Украине.

Также на мероприятии директор компании заверил, что никаких причин волноваться у клиентов компании нет. Портфель будет передан страховой фирме, имеющей безупречную репутацию и опыт обслуживания портфелей других компаний. Сейчас акционеры рассматривают возможность передачи портфеля страховой компании Forte Life. Активы этой компании пока составляют 119 млн грн. Компания работает на отечественном рынке более 13 лет. На данный момент в Forte Life почти 14 тысяч клиентов.

Напомним, что компания Classic Life Insurance является одним из самых серьезных игроков украинского рынка страхования. Ее страховые резервы превышают сумму в 50 млн грн, активы компании составляют 95 млн грн, а клиентами компании являются 35 тысяч человек.