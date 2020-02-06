Компания Адидас создала поле из отходов

Поле из бутылок. Фото: plantbasednews.org

Компания Адидас создала поле из пластиковых бутылок.

Расположили его на территории средней школы Эдисон в Майами, сообщили в Хмарочос.

Поле предназначено для игры в футбол. Название получило "1,8", потому что для его создания использовали 1,8 млн бутылок.

Необычное место для игры создали при поддержке организации Parley for the Oceans, выступающей за сохранение экосистемы океанов и организующей уборку береговых линий от пластика.

Как известно, типичное поле с газоном имеет много пластмассы и перемолотую резину. Зато переработанное поле имеет специфическое наполнение, что выглядит как гранулы. Оно удобно для игроков - выступает "подушкой", когда они скользят или падают, соответствует стандартам и требованиям, является безопасным для окружающей среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники запустили по всему миру вирусную акцию Adidas

Во Львове прекратили нелегальную деятельность одного из частных предприятий, которое без надлежащих документов шило одежду, маркируя ее эмблемой фирмы "Адидас".