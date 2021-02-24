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среда, 24 февраля 2021 17:51

Коммерческие прививки будут делать медицинские центры, которые купят вакцину по себестоимости - источник в правительстве

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Коммерческие прививки будут делать медицинские центры, которые купят вакцину по себестоимости - источник в правительстве
Коммерческая вакцинация в Украине начнется уже весной. Фото: unsplash.com

Купить по коммерческой цене вакцину от коронавируса в Украине можно будет уже в конце весны, что позволит украинцам планировать летний отдых за рубежом.

Такую возможность рассматривают в правительстве, со ссылкой на собственные источники сообщает "Европейская правда".

"В 1-й декаде марта мы получим нашу часть вакцин Pfizer, 150 тысяч вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac. Счет пойдет на миллионы доз", - приводит издание слова чиновника.

По словам источника, в Украине до конца года рассчитывают вакцинировать 16 млн граждан, а за 2 года - не менее 22 млн. По статистическим данным, лишь 43% украинский готовы вакцинироваться. Значительная часть тех, кто задекларировали готовность, имеет дополнительные условия - определенного производителя вакцины, или прививки не в первой очереди. Поэтому, по словам чиновника, полученной в течение весны вакцины Украины должно хватить, чтобы открыть "коммерческую вакцинацию".

"До 5-й группы плановой вакцинации дойдет во 2-й половине года, однако, чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за границей, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки", - сказал собеседник "ЕП".

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Планируется, что уже с 1 марта заработает единый портал вакцинированных лиц.

"В нем можно встать в очередь и узнать примерное время вашего вакцинации, а вакцинированные лица получат подтверждение в виде QR-кода, который может стать тем самым паспортом вакцинации, по которому украинцев будут пускать на летний отдых за границу", - сказал собеседник.

В правительстве подчеркнули, что все вакцины, которыми будут прививаться украинцы, сертифицированы в ЕС. Поэтому украинский паспорт вакцинации может дать возможность отдыха в Евросоюзе. Впрочем, по словам чиновника, подобные консультации с ЕС еще не начались.

23 февраля в Украину прибыла 1-я партия вакцины от коронавируса Covishield, которую выработал индийский Институт сывороток крови по лицензии Oxford/AstraZeneca. Вакцина является аналогом оригинального англо-шведского препарата и имеет 90% эффективности.

Первыми препарат получили Черкасская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

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