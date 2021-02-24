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среда, 24 февраля 2021 17:16

Готовность украинцев к вакцинации резко снижается - кода в государстве выработается коллективный иммунитет против Covid-19

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Готовность украинцев к вакцинации резко снижается - кода в государстве выработается коллективный иммунитет против Covid-19
В Украине готовятся к поставке вакцины от коронавируса. Фото: www.slovoidilo.ua

23 февраля в Украину прибыла 1-я партия вакцины от коронавируса Covishield, которую выработал индийский Институт сывороток крови по лицензии Oxford/AstraZeneca. Вакцина является аналогом оригинального англо-шведского препарата и имеет 90% эффективности.

Первыми препарат получили Черкасская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

"Перечень наших сотрудников, которые будут вакцинироваться, мы уже передали в департамент здравоохранения, - говорит Олег Мехедько, руководитель Полтавской центральной районной клинической больницы. - Сами вакцинации проводить не будем. Приедет к нам мобильная бригада или может мы куда будем идти - не знаю".

По плану МОЗ четко следуют медики на Черниговщине. Их готовность лично проверял главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы следуем маршрута, который создали в Министерстве здравоохранения, - говорит Яна Погорелая, главный врач Прилуцкой центральной городской больницы, на Черниговщине. - Сейчас только идет подготовительный период. Медицинский персонал 1-й и 2-й волны обязан предоставить заявление о том, будут ли вакцинироваться. Эту информацию мы передаем в управление здравоохранения. Там они ее систематизируют и анализируют, потому что есть люди, которые болеют и временно отказываются от вакцинации или кто-то хочет прививаться какой-то конкретной вакциной. Вакцинацию нужно проводить как можно быстрее, мы теряем много времени по сравнению с другими. Но надо учитывать все за и против в плане состояния здоровья. Потому что могут завести вакцину, а состояние здоровья персонала будет разным. Я и родня пойдем на прививку. Вакцинация от коронавируса ничем не отличается от других. Имеет такие сами риски и противопоказания".

Первые прививки от коронавируса сделали в Черкасской областной больнице.

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"Наш медперсонал полностью готов к вакцинации, - говорит главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник. - Мобильные бригады у нас еще в процессе подготовки. 1-я бригада уже завершает обучение на базе Звенигородского центра первичной медико-санитарной помощи. 2-я готовится".

В Киевской области также стартовала вакцинация. В Броварах сделали 1-ю прививку врачу взрослого инфекционного отделения.

В Винницком региональном гепатологическом центре вакцинировали уже 14 медиков. В Черниговской области первым вакцинировался заведующий общесоматического отделение областной больницы.

До 12 марта в Украине начнут полноценно работать 200 мобильных бригад.

"Это длительный процесс, потому готовим большое количество медперсонала. Сейчас на национальном уровне проходят обучение команд тренеров для каждого региона. Они состоят из семейного врача, медицинской сестры, иммунолога и анестезиолога, - говорят в Центре общественного здоровья Украины, его специалисты занимаются подготовкой врачей. - В дальнейшем эти команды тренеров будут готовить в регионах персонал мобильных бригад и пунктов прививок. Каждая мобильная бригада будет проходить двухдневный тренинг по отработке практических навыков. Обязательное обучение охватывает ключевые характеристики, происхождения и мутации вируса, подробную информацию о вакцине, требования к группам, условия вакцинации, первую помощь в случае побочных событий после иммунизации, что маловероятно, и внесения данных о прививках. Также обучения включает навыки коммуникации, преодоление мифов и барьеров у людей".

Из-за задержки вакцинации готовность украинцев к прививкам стремительно снижается. В то время как в ноябре около 55% населения хотели вакцинироваться, то сейчас лишь около 43%. Согласно ВООЗ для коллективного иммунитета прививать надо хотя бы 80% человек. В Украине такой процент можно достичь лишь в конце 2021, когда препарат будет доступен в продаже, а очередь вакцинации дойдет до украинцев не из групп риска.

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Зато Израиль, Сейшельские острова, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США и Бахрейн провакцинировали почти половину граждан. Использовали вакцину, на которую рассчитывает Украина, - Pfizer, AstraZeneca, Moderna.

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса американской компании Pfizer. Точных сроков ее поставки пока нет. Также неизвестно, где именно будет производиться вакцина Pfizer для Украины.

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