Комбрига ВСУ Евгения Коростылева наградили орденом Богдана Хмельницкого. Посмертно

Президент Украины посмертно наградил комбрига 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростылева орденом Богдана Хмельницкого.

Соответствующий Указ №853 / 2019 Владимир Зеленский подписал 19 ноября.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в документе.

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19 ноября около 4 часов утра в харьковском госпитале умер молодой полковник Вооруженных сил Украины Евгений Коростелев. Он стал командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады только в сентябре этого года. До тех пор служил в 25-й десантной бригаде, где прошел путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы - заместителя командира бригады. С первых дней АТО участвовал в боевых действиях.