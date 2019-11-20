Комбрига ВСУ Евгения Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого. Посмертно

 
Ексклюзивы
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 774
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1917
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1692
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1170
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11430
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1278
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5949
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
3
5
5
5
5
Украина прощается с полковником Егением Коростелевым - фото
Украина прощается с полковником Егением Коростелевым - фото
Похоронили погибшего воина Артема Соколова
Похоронили погибшего воина Артема Соколова
Еще один город заплатило за переговоры с Россией: простились с Юрием Хомиком
Еще один город заплатило за переговоры с Россией: простились с Юрием Хомиком
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Как выглядит село, откуда боевики стреляют в ВСУ
Как выглядит село, откуда боевики стреляют в ВСУ
Видео
Все видео
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Украинская армия получила новые бронированные автомобили "Новатор"
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
В Луганске железнодорожный вокзал превратили в авто
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ
Интервью
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 783
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1917
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1152
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 855
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 11:11

Комбрига ВСУ Евгения Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого. Посмертно

  Комментировать
Комбрига ВСУ Евгения Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого. Посмертно
Евгения Коростылева наградили орденом Богдана Хмельницкого посмертно. Фото: Facebook

Президент Украины посмертно наградил комбрига 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева орденом Богдана Хмельницкого.

Соответствующий Указ №853 / 2019 Владимир Зеленский подписал 19 ноября.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Выстояли благодаря таким героям!" Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного командира ВСУ

19 ноября около 4 часов утра в харьковском госпитале умер молодой полковник Вооруженных сил Украины Евгений Коростелев. Он стал командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады только в сентябре этого года. До тех пор служил в 25-й десантной бригаде, где прошел путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы - заместителя командира бригады. С первых дней АТО участвовал в боевых действиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комбрига ВСУ Евгения Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого. Посмертно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 50626
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 24741
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 16732
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 14940
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 10971
Донбасс
Украина прощается с полковником Егением Коростелевым - фото
Украина прощается с полковником Егением Коростелевым - фото
3
На Донбассе начнут демонтаж фортификационных сооружений
На Донбассе начнут демонтаж фортификационных сооружений 1 Просмотров: 180
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса Просмотров: 1359
Пытались поразить наших военных - сбитый вражеский беспилотник сдетонировал
Пытались поразить наших военных - сбитый вражеский беспилотник сдетонировал Просмотров: 540
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия
Боевики обстреляли украинских военных из запрещенного оружия Просмотров: 72
Больше всего комментируют
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
4
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
2
Возвращение кораблей: Россия ослабила международные санкции
2
Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
Голосов: 3819
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua