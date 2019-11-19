"Красавец, цвет нации": что известно о комбриге Евгение Коростелеве, который подорвался на Донбассе

Полковник Евгений Коростелев

19 ноября в харьковском госпитале умер молодой полковник Вооруженных сил Украины Евгений Коростелев стал командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады только в сентябре этого года. До тех пор служил в 25-й десантной бригаде, где был начальником артиллерии и заместителем командира.

Комбриг Коростелев 12 ноября вместе с собратом подорвались на мине во время выполнения боевого задания вблизи Новотроицкого. Коростелев оторвало стопу и перебило голень. Врачи ампутировать ему правую стопу и левую голень. Находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии.

Это второй украинский командир бригады, погиб во время войны в Донбассе. Первым был командир 51-й отдельной механизированной бригады Павел Пивоваренко, который погиб во время выхода из Иловайская.

Дома у полковника Коростелева остались жена, дочь и сын.

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"Полковник Евгений Коростелев был замечательным человеком и примерным офицером, который пользовался авторитетом и уважением как на предыдущих местах службы, так и в горно-штурмовой бригаде "Закарпатский легион", - пишут на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"Меньше недели назад на ВОПе, где мы снимали, вдруг засуетились: "Едет комбриг". На взводном опорном пункте траву не красят и бордюры не белят, там все подчинено соображениям безопасности и эффективности. Но все равно, начальство, что там. И вот появляется комбриг. Ну, думаю, генерал с лампасами. Нет, наоборот, энергичный, позитивный, очень внимательный человек - красавец, как я уже привык на фронте. Забег, оценил ситуацию, поставил одно-два коротких вопроса, по делу. Поздоровался с журналистами. Поехал дальше. Ну вот. Эта война не симметрична. С той стороны погибают х...вые пассионарии, люмпен, антропологический хлам. С нашей стороны, по моим личным наблюдениям, цвет нации", - писал журналист Юрий в Макаров о комбриге Коростелеве.

Только за прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.