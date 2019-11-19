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вторник, 19 ноября 2019 07:22

Оккупанты обстреляли украинских военных из запрещенного оружия

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Оккупанты обстреляли украинских военных из запрещенного оружия
5 канал Война на Донбассе: боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенного оружия

18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП, сообщает штаб ООС.

На Приазовье ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил. Потерь нет.

Больше всего стреляли в районе оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

Там российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов.

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Столько же в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

Позиции бойцов Нацгвардийцив под Новолуганское Донецкой области находятся каждый день под огнем противника.

Командир подразделения говорит, что в такой ситуации на передовой одно главное правило пехотинцев - хочешь жить - копай, желательно глубоко.

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Дата
19
ноября

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