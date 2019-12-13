Командование ССО прокомментировал задержание ветерана Антоненко. Фото: со страницы Facebook Андрея Антоненко

Командование Сил специальных операций ВС Украины отреагировало на задержание сержанта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба командования ССО в соцсети Facebook

"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления. Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - говорится в сообщении.

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В командовании ССО сообщили, что Антоненко за время прохождения службы характеризуется положительно и выразили готовность содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию.

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