Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики

Мухарский раскритиковал Зеленского и руководителей правоохранительных структур, назвав брифинг по делу Шеремета "шоу, сшитым белыми нитками"

Музыкант и общественный деятель Антон Мухарский заявил об обыске его квартиры в Киеве.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов", - сообщил Мухарский.

Подробности музыкант пообещал сообщить позже.

Накануне он опубликовал в сети видео со словами поддержки задержанному Андрею Антоненко и раскритиковал президента и руководство силовых структур.

"Сегодня на подтанцовках Зеленскому выступали министр МВД, генпрокурор, полковники и высшие чины силовых структур Украины... На глазах всего общества пять человек были обвинены в смертных грехах - в убийстве другого человека. Доказательства не были убедительными. Скорее, это шоу, чтобы раскатать общество... Это спланированная циничная атака на добродетели, свободу и достоинство людей, которые в 2014, 2015, 2016 годах защищали суверенитет страны", - сказал Мухарский.

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Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016-го. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. В октябре президент Владимир Зеленский анонсировал результаты расследования убийства Шеремета. Он отметил, что сменит руководство МВД, если не будет результата. 24 сентября правоохранители задержали добровольца-участника АТО Владислава Грищенко на псевдо "Буча". 5 ноября - его жену Инну Грищенко с позывным "Пума". Их арестовали по делу о покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковска. Позже появилась информация, что они могут фигурировать в деле Шеремета. 12 декабря следователи задержали музыканта Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко - их назвали подозреваемыми в убийстве. Пятым фигурантом дела назвали военную медсестру Яну Дугарь. Последняя на момент убийства Шеремета находилась в зоне АТО - народный депутат Яна Зинкевич обнародовала соответствующую справку.