Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве умирают 85% больных коронавирус, которых подключают к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирус, которых подключают к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 153
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 135
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 252
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 783
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2170
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1233
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1701
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 585
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 639
Фото
Все фото
9
6
18
13
3
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Видео
Все видео
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети
Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 72
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 180
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1701
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 252
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 18
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
вторник, 06 апреля 2021 18:03

Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит

  Комментировать
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
В Дубае задержали не 11 украинок, как сообщалось ранее, а 12. Фото: dailymail.co.uk

Полиция Дубая задержала не 11 гражданок Украины, которые снимались обнаженными на небоскребе, а 12. Им грозит штраф и депортация.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет "Укринформ".

По словам Николаенко, украинский консул уже посетил задержанных украинок и провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около десятка моделей, которые снимались голыми, арестовали

"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1,3 тысячи с последующей депортацией", - рассказал Николенко.

Он добавил, что условия содержания украинок в следственном изоляторе приемлемые, они обеспечены едой и медконтролем. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.

Видео голых женщин распространили в соцсетях после того, как кто-то снял их с соседнего здания. Модели участвовали в съемке рекламы. Ролик шокировал власть ОАЭ, где за публичные поцелуи или употребление алкоголя без лицензии можно оказаться за решеткой. Дело передали в суд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Воспевал неразделенную любовь более 40 лет

Подняли восстание против оккупантов

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

Сбили президентский самолет

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 34525
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 15202
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 13905
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 12375
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 12204
Общество
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
 Просмотров: 72
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
 Просмотров: 162
"Женщина должна ходить на работу, иначе станет неинтересна своему мужчине"
"Женщина должна ходить на работу, иначе станет неинтересна своему мужчине"
 Просмотров: 459
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
9
 Просмотров: 1170
Брата одиозного судьи Вовка задержали при получении $100 тыс. - СМИ
Брата одиозного судьи Вовка задержали при получении $100 тыс. - СМИ Просмотров: 666
Больше всего комментируют
7
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
Голосов: 55850
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть