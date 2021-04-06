Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит

В Дубае задержали не 11 украинок, как сообщалось ранее, а 12. Фото: dailymail.co.uk

Полиция Дубая задержала не 11 гражданок Украины, которые снимались обнаженными на небоскребе, а 12. Им грозит штраф и депортация.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет "Укринформ".

По словам Николаенко, украинский консул уже посетил задержанных украинок и провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

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"Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около $1,3 тысячи с последующей депортацией", - рассказал Николенко.

Он добавил, что условия содержания украинок в следственном изоляторе приемлемые, они обеспечены едой и медконтролем. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.

Видео голых женщин распространили в соцсетях после того, как кто-то снял их с соседнего здания. Модели участвовали в съемке рекламы. Ролик шокировал власть ОАЭ, где за публичные поцелуи или употребление алкоголя без лицензии можно оказаться за решеткой. Дело передали в суд.