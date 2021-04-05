Около десятка моделей, которые снимались голыми, арестовали

Моделb / Daily Star

Группу женщин, которых сняли на видео голыми на балконе пентхауса в Дубае, арестовали.

Видео распространили в соцсетях после того, как кто-то снял женщин с соседнего здания. Модели участвовали в съемке рекламы. Об этом пишет Daily Star.

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Полиция заявила, что поведение женщин неприемлемо и не отражает ценности и этику эмиратского общества. Задержанным грозит до полугода тюрьмы и штраф около $1,3 тыс. за нарушение законов о приличии в ОАЭ. Тот, кто распространял кадры в соцсетях, тоже может быть наказан.

Многие модели было из Украины, России, Беларуси и Молдовы. В общем, в рекламе снялись более 10 девушек.

Видео шокировало власть в стране, где за публичные поцелуи или употребление алкоголя без лицензии можно оказаться за решеткой. Дело передали в суд.

В ОАЭ строгие законы, регулирующие свободу выражения мнений. Людей там сажали в тюрьмы за комментарии и видео в соцсетях. Большинство государственных телекоммуникационных компаний блокируют доступ к основным порнографическим сайтам.