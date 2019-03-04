Количество оплаченных дней нетрудоспособности выросло почти на 6%

За нетрудоспособность будут платить больше. Фото: Портал

За счет средств Фонда социального страхования Украины осуществляется предоставление пособия по временной потере трудоспособности начиная с шестого дня пребывания на больничном.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, а в случае работы по совместительству - копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы, сообщает Фонд социального страхования Украины.

Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100 % (если стаж - более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

Право на эти выплаты имеют все застрахованные лица при наступлении страхового случая в период работы.

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В течение 2018 страхователями было предоставлено в Фонд заявления-расчеты для финансирования 37759242 дней временной нетрудоспособности, что на 5,7% больше, чем в 2017 году.