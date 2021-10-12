Количество Covid-больных в Украине за сутки достигло почти 12 тыс.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 562 085 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 11 996 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1262, медработников – 227.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 562 085 человек. Умерли 59 052 пациента, из них 352 – за последние сутки. Выздоровели 2 297 899 человек, за последние сутки – 5 419, сообщает Минздрав.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 628 случаев;

Винницкая область - 121 случай;

Волынская область - 322 случая;

Днепропетровская область - 856 случаев;

Донецкая область - 607 случаев;

Житомирская область - 155 случаев;

Закарпатская область - 139 случаев;

Запорожская область - 715 случаев;

Ивано-Франковская область - 172 случая;

Киевская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 53 случая;

Луганская область - 548 случаев;

Львовская область - 978 случаев;

Николаевская область - 184 случая;

Одесская область - 816 случаев;

Полтавская область - 669 случаев;

Ровенская область - 492 случая;

Сумская область - 449 случаев;

Тернопольская область - 162 случая;

Харьковская область - 1 502 случая;

Херсонская область - 350 случаев;

Хмельницкая область - 227 случаев;

Черкасская область - 532 случая;

Черновицкая область - 560 случаев;

Черниговская область - 247 случаев.

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Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали. Ее мощность приближается к показателям осени 2020 года. Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.