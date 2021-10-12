Количество Covid-больных в Украине за сутки достигло почти 12 тыс.

За последние сутки в Украине выявили 11 996 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1262, медработников – 227.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 562 085 человек. Умерли 59 052 пациента, из них 352 – за последние сутки. Выздоровели 2 297 899 человек, за последние сутки – 5 419, сообщает Минздрав.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 628 случаев;
Винницкая область - 121 случай;
Волынская область - 322 случая;
Днепропетровская область - 856 случаев;
Донецкая область - 607 случаев;
Житомирская область - 155 случаев;
Закарпатская область - 139 случаев;
Запорожская область - 715 случаев;
Ивано-Франковская область - 172 случая;
Киевская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 53 случая;
Луганская область - 548 случаев;
Львовская область - 978 случаев;
Николаевская область - 184 случая;
Одесская область - 816 случаев;
Полтавская область - 669 случаев;
Ровенская область - 492 случая;
Сумская область - 449 случаев;
Тернопольская область - 162 случая;
Харьковская область - 1 502 случая;
Херсонская область - 350 случаев;
Хмельницкая область - 227 случаев;
Черкасская область - 532 случая;
Черновицкая область - 560 случаев;
Черниговская область - 247 случаев.
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Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали. Ее мощность приближается к показателям осени 2020 года. Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.
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