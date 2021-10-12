В Минздраве объяснили, кто имеет право на бесплатный ПЦР-тест

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Фото: pixabay.com

Бесплатному Covid-тестированию подлежат не только пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию.

ПЦР-тестирование врач обязательно должен назначать также больным с признаками других ОРВИ или вирусной пневмонии, пациентам с внегоспитальной пневмонией и контактным лицам с симптомами, которые не исключают Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.

"Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если он отказывается это делать или у вас нет семейного врача, обращайтесь на горячую линию Минздрава", - говорится в сообщении.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

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