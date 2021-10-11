Без справки - никуда: правительство ужесточило правила пассажирских перевозок

Новые правила заработают с 21 октября. Фото: @Ukrzaliznytsia

Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

11 октября правительство внесло изменения в постановление.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:

- документа, подтверждающего полный курс вакцинации или одной дозы вакцины для регионов желтого уровня;

- международного, внутреннего или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 одной или двумя дозами вакцины, разрешенных ВОЗ;

- отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія";

- отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действительный 72 ч.

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Новые правила касаются как регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном межобластного сообщения.

"Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан.

Поэтому наличие у водителей и у пассажиров документов, подтверждающих их Covid-безопасность, является необходимым условием для перевозок в любом виде транспорта", - объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали. Ее мощность приближается к показателям осени 2020 года.