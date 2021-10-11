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понедельник, 11 октября 2021 11:59

Новая Covid-волна в Украине началась раньше и набирает обороты - Ляшко

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Новая Covid-волна в Украине началась раньше и набирает обороты - Ляшко
Примерно 95% новых случаев заражений коронавирусом в Украине приходятся на штамм Delta. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

Новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали. Ее мощность приближается к показателям осени 2020 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Голосу Америки".

"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях. И мы думали, будет повторение ситуации осени 2020-го и весны 2021 года. Но сейчас видим, что Черновицкая область, которая самая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост. В частности, Херсонская область, которая две волны прошла на желтом уровне, даже в оранжевый не попадала. Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к красному уровню", - отметил Ляшко.

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Добавил, что имеющиеся показатели Covid-заболеваемости в Украине являются высокими. По словам министра, 95% всех выявленных случаев в Украине - штамм Delta.

"Инфекционисты говорят об определенных особенностях Delta на территории Украины: инфицированный человек может иметь симптомы семь - восемь дней. Затем сатурация кислорода резко падает с 92 процентов до 70. Таких людей трудно спасти. Их подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Ляшко.

Среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города - Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. По статистике Минздрава, в пересчете на 100 тыс. населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях, добавил глава Минздрава.

10 октября, в Украине зафиксировали 8832 больных коронавирусом. Из них - 868 детей и 78 медработников. 207 больных умерли, выздоровели 2053 человека.

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