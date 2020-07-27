Количество больных Covid-19 растет: в Одессе разворачивают больницы второй волны

На этапе госпитализации в ГКБ № 5 пациентов сортировать - Якименко. Фото: Reuters

В Одессе в связи с ростом числа инфицированных коронавируса разворачивают больницы второй волны.

В частности, прием инфицированных начинает отделение городской клинической больницы № 5. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко во время свертывания оперативного штаба.

"Третья неделя у нас наблюдается неуклонный рост заболеваемости COVID-19. Еженедельно фиксируется более 160 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ", - зазначиа директор.

По ее словам, по аналогии с госпитализацией в городскую инфекционную больницу - она ​​выросла с 123 до 332 человек.

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"Сегодня в городской инфекционной больнице для лечения пациентов с коронавируса задействовано шесть отделений на 207 койко-мест, занятость которых составляет 39%. Поэтому сейчас, как отметила чиновница, необходимо задействовать дополнительные ресурсов. По ее словам, в ГКБ № 5 для пациентов с подозрением на коронавирус задействуют 120 коек, в том числе - 24 реанимационных ", - рассказала Якименко.

Она отметила, что на этапе госпитализации в ГКБ № 5 пациентов сортировать.

В случае выявления коронавирусной инфекции - человека направят в инфекционной больнице. В то же время, в случае отрицательного результата теста - в другие больницы города.

За последние сутки в Одесской области зафиксировали 52 новых случая заражения коронавируса, из них 35 - у одесситов, семнадцатый жителей районов области. По состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировали 807 новых случаев Covid-19. При этом 315 пациентов выздоровели. Всего в стране 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1616 летальных, 36122 пациенты вылечились.