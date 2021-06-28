Когда лучше красить и стричь волосы - астролог

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 342
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 792
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1530
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1134
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7777
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 558
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 738
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1341
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 513
Фото
Все фото
16
5
9
8
5
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Девушек катали в гробах, а из праха изготавливали бриллианты. На выставке похоронной культуры показали новинки
Девушек катали в гробах, а из праха изготавливали бриллианты. На выставке похоронной культуры показали новинки
Видео
Все видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Молния попала прямо в дерево: момент попал на видео
Молния попала прямо в дерево: момент попал на видео
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 621
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 360
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 459
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1017
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 423
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
понедельник, 28 июня 2021 13:12

Когда лучше красить и стричь волосы - астролог

  Комментировать
Когда лучше красить и стричь волосы - астролог
Плановые операции на органах зрения лучше перенести. Будут беспокоить боли в области шеи. Фото: pixabay.com

28 июня усильте уход за волосами. Они потребуют дополнительного увлажнения и подкормки. Не желательно его в этот период стричь и красить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отложите проведение операций на ногах, - говорит астролог. - Стимулируйте отток крови из вен в конце дня. Носите удобную обувь на невысоком каблуке. Берегите глаза от загрязнения. Не провоцируйте появления конъюнктивита. Плановые операции на органах зрения лучше перенести. Будут беспокоить боли в области шеи. Длительное время работать в одном положении не стоит. Есть тенденция к развитию застойных явлений в организме. Красить и стричь волосы лучше в конце недели".

Овен

Основу вашего рациона должны составлять овощи и фрукты. От тяжелой жирной пищи следует отказаться.

Телец

Не допускайте дальнейшего прогрессирования сколиоза. Находите время для упражнений на укрепление мышц спины. Часто меняйте формы деятельности. Не засиживайтесь долго на одном месте.

Близнецы

В конце напряженного дня желательно посетить бассейна. Обратитесь к услугам массажиста. Послушайте вечером спокойную музыку.

Рак

Начинать занятия бегом не стоит. Дополнительная нагрузка на ноги будет вызывать боли в суставах.

Лев

Может беспокоить явления дисбактериоза. Будет неприятно ворчать в животе. Пополните микрофлору кишечника.

Дева

Могут возникать сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Избегайте стрессов. Разгрузите свой рабочий день. Не беритесь за сверхурочную работу. Больше отдыхайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп

Весы

Больные почувствуют облегчение. Снизится температура. Стабилизируется кровяное давление. Будет беспокоить одышка.

Скорпион

Могут проявиться симптомы недолеченной болезни. На этот раз проведите курс лечения до конца.

Стрелец

Ухудшится состояние больных мастопатией. Не принимайте горячих ванн. Меньше времени проводите под солнцем. Не занимайтесь самолечением.

Козерог

Набирают распространения инфекционные болезни половых органов. Начните лечение грибковой инфекции. Следуйте советам врача.

Водолей

Может появиться сухой кашель. Полезными будут ингаляции. Прогрийтеся в сауне. Не допускайте обезвоживания организма.

Рыбы

Не рекомендуется проводить операции на органах репродуктивной системы. Они будут проходить со сложностями.

Июль заставит о многом задуматься. Выясните, кто есть кто в вашем окружении. Поддержку ищите в семье.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда лучше красить и стричь волосы - астролог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Украина отмечает День Конституции

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 8811
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет Просмотров: 4599
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
13
 Просмотров: 4500
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
 Просмотров: 4329
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 3951
Общество
Впервые с начала пандемии: украинский аэропорт снова вышел в прибыль
Впервые с начала пандемии: украинский аэропорт снова вышел в прибыль Просмотров: 45
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона 2 Просмотров: 135
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
16
 Просмотров: 405
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 Просмотров: 1719
Независимое белорусское СМИ удалило из соцсетей посты за последние полтора года
Независимое белорусское СМИ удалило из соцсетей посты за последние полтора года Просмотров: 126
Больше всего комментируют
11
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
3
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
3
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
3
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
2
Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО
Голосов: 56560
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть