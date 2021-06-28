Когда лучше красить и стричь волосы - астролог

Плановые операции на органах зрения лучше перенести. Будут беспокоить боли в области шеи. Фото: pixabay.com

28 июня усильте уход за волосами. Они потребуют дополнительного увлажнения и подкормки. Не желательно его в этот период стричь и красить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отложите проведение операций на ногах, - говорит астролог. - Стимулируйте отток крови из вен в конце дня. Носите удобную обувь на невысоком каблуке. Берегите глаза от загрязнения. Не провоцируйте появления конъюнктивита. Плановые операции на органах зрения лучше перенести. Будут беспокоить боли в области шеи. Длительное время работать в одном положении не стоит. Есть тенденция к развитию застойных явлений в организме. Красить и стричь волосы лучше в конце недели".

Овен

Основу вашего рациона должны составлять овощи и фрукты. От тяжелой жирной пищи следует отказаться.

Телец

Не допускайте дальнейшего прогрессирования сколиоза. Находите время для упражнений на укрепление мышц спины. Часто меняйте формы деятельности. Не засиживайтесь долго на одном месте.

Близнецы

В конце напряженного дня желательно посетить бассейна. Обратитесь к услугам массажиста. Послушайте вечером спокойную музыку.

Рак

Начинать занятия бегом не стоит. Дополнительная нагрузка на ноги будет вызывать боли в суставах.

Лев

Может беспокоить явления дисбактериоза. Будет неприятно ворчать в животе. Пополните микрофлору кишечника.

Дева

Могут возникать сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Избегайте стрессов. Разгрузите свой рабочий день. Не беритесь за сверхурочную работу. Больше отдыхайте.

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Весы

Больные почувствуют облегчение. Снизится температура. Стабилизируется кровяное давление. Будет беспокоить одышка.

Скорпион

Могут проявиться симптомы недолеченной болезни. На этот раз проведите курс лечения до конца.

Стрелец

Ухудшится состояние больных мастопатией. Не принимайте горячих ванн. Меньше времени проводите под солнцем. Не занимайтесь самолечением.

Козерог

Набирают распространения инфекционные болезни половых органов. Начните лечение грибковой инфекции. Следуйте советам врача.

Водолей

Может появиться сухой кашель. Полезными будут ингаляции. Прогрийтеся в сауне. Не допускайте обезвоживания организма.

Рыбы

Не рекомендуется проводить операции на органах репродуктивной системы. Они будут проходить со сложностями.

Июль заставит о многом задуматься. Выясните, кто есть кто в вашем окружении. Поддержку ищите в семье.