Ко Дню достоинства и свободы Ukraine NOW создали видео молодежь

Проект создал промо-ролик. Фото: facebook.com/UkraineNOWOfficial

Проект Ukraine NOW презентовал проморолик об Украине и ее молодежи.

Видео посвятили сверстникам независимости.

"К годовщине двух революций проект Ukraine NOW презентовал проморолик об Украине и ее молодежи - сверстников независимости. Едва ли не впервые в центре продвижения нашего государства оказались не красивая природа и архитектура, а современное поколение украинцев. Поколение, которое уже успело получить множество побед. Поколение, которое благодаря непреодолимому влечению к свободе строит новую - современную, толерантную, мультикультурную, стильную и самобытную - Украину здесь и сейчас", - говорится в сообщении.

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21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Приурочен к началу Революции достоинства 2013 года и оранжевой революции 2004-го. 21 ноября 2004 года в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Выбирали преемника Леонида Кучмы. Борьба шла между премьер-министром Украины Виктором Януковичем и лидером оппозиции Виктором Ющенко.