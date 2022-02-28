Киевстар заблокировал все сообщения из России и Беларуси

В ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры возникают перегрузки. Фото: t.me/mintsyfra

Киевстар заблокировал все SMS-сообщения из России и Беларуси на номера украинского оператора.

Также компания продолжает использовать все технические возможности и ресурсы, чтобы обеспечивать стабильную работу мобильной связи и интернета, сообщил 28 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"В последние дни к абонентам начало поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому компания решила заблокировать все SMS-сообщения из России и Беларуси. Это очередной решительный шаг для борьбы с дезинформацией. Несмотря на сложную ситуацию, сеть Киевстар работает в обычном режиме, чтобы вы не теряли контакты с друзьями или близкими", - сообщили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google Maps ограничил в Украине несколько функций

В то же время в ряде населенных пунктов из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры возникают перегрузки.

"Специалисты компании знают обо всех таких ситуациях и используют каждую минуту затишья в зоне проведения операций объединенных сил, чтобы оперативно восстановить связь", - говорится в сообщении.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Роскомнадзор требует от Google скрывать информацию о реальном количестве жертв среди российских солдат в Украине.