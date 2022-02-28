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понедельник, 28 февраля 2022 12:44

Спецтема: Напад Росії на Україну

Россия требует от Google скрыть реальное количество жертв среди своих военных

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Россия требует от Google скрыть реальное количество жертв среди своих военных
Российских военных также берут в плен. Отдельные оккупанты – сдаются сами. Фото: facebook.com/CinCAFU/photos

Роскомнадзор требует от Google скрывать информацию о реальном количестве жертв среди российских солдат в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

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"Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием немедленно ограничить доступ к подобным ложным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads", - говорится в сообщении.

Также Роскомнадзор предупредил собственные средства массовой информации и рекламные сети о распространении соответствующей информации. Ведомство угрожает им штрафом в размере 5 млн руб.

За четыре дня российско-украинской войны потери живой силы оккупантов составляют около 5,3 тыс. человек.

Также украинские войска ликвидировали 29 российских самолетов, 29 вертолетов, 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушки, один ракетный комплекс "Бук", 21 "Град", 291 единицу автотехники, три беспилотника, два корабля, пять средств ПВО.

Россияне могут узнать своих родных, позвонив на горячую линию "Вернись живым из Украины". Также продолжает работать Telegram-канал "Ищи своих".

Также Министерство внутренних дел запустило сайт. Там выкладывают фото и видео погибших в Украине российских солдат, попавших в плен, а также их документы.

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