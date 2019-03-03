Киевские власти пообещали запустить по всему городу бесплатный Wi-Fi

Столичные чиновники пообещали оборудовать весь Киев бесплатным Wi-Fi.
В соответствующем распоряжении предусматривается проведение конкурса среди возможных инвесторов, пишет пресс-служба КГГА.
Согласно проекту, точки доступа беспроводного интернета будут находиться на зданиях, принадлежащих городу. Среди таких – нежилые дома, инженерные и другие сооружения.
Заказчиком тендера выступит КП "Киевтелесервис".
Когда проект реализуют, все киевляне и гости города смогут свободно подключаться к точкам Wi-Fi и пользоваться скоростным интернетом. Это касается всех парков и улиц города и зависеть от мобильных операторов не будет.
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Напомним, в марте в Украине подорожает среди всего прочего и Интернет.
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