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пятница, 01 марта 2019 15:25

Что подорожает в марте

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Что подорожает в марте
Подорожают несколько обязательных элементов комфорта. Фото: molbuk.ua

В марте подорожают автомобильный газ, бензин и интернет.

Пока не стоит ожидать большого роста тарифов, цен на продукты или другие товары ежедневного потребления, пишет styler.rbc.ua.

За февраль автомобильный газ подешевел почти на гривну. Также украинская валюта укрепилась, а курс доллара снизился, считают в Консалтинговой группе "А-95". В марте цены на бензин и дизтопливо не вырастут, а вот автогаз подорожает.

Цена на автогаз подвержена влиянию сезонности. Нынешняя цена на него - слишком низкая, и стоит он должен около 13 грн или в два раза дешевле, чем бензин.

В Нацбанке прогнозируют, что бензин в Украине все-таки будет повышаться в цене. Регулятор подсчитал, что цены на топливо будут продолжать расти, но поэтапно: на 4-5% в год, если акцизная политика не изменится.

Многие аналитики сходятся во мнении, что рост цен будет небольшим и поэтапным. Цена на бензин будет меняться не сразу с 1 марта, а постепенно в течение всего 2019 года.

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Также в Украине будут повышаться цены за интернет различных провайдеров. Это объясняют увеличением себестоимости услуг.

В Интернет-ассоциации Украины прогнозируют, что в первом полугодии 2019-го во всех операторов цены вырастут примерно на 25% по сравнению с теми, которые были в прошлом году. В частности, тарифы у провайдеров могут вырасти из-за роста инфляции и необходимости закупки трафика и оборудования за валюту.

В феврале курс доллара существенно не изменился. Однако уже имеем дело с сезонностью. Аграрии готовятся к посевной - распродают выручку в валюте. Это влияет на укрепление гривны, рассказал Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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