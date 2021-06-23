Киев, Львовщина и Черкасская область: где еще коронавирус не отступает

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,2 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 835 новых больных коронавирусом. Из них детей – 33, медработников – 25.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 977 украинцев. Умерли 52 123 пациента, из них 70 – за последние сутки. Выздоровели 2 155 261 человек, за последние сутки – 2 292, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 48 197 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 26 280, ИФА – 8135. Также сделали 13 782 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,7 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 241 случай;

Винницкая область - 20 случаев;

Волынская область - 13 случаев;

Днепропетровская область - 36 случаев;

Донецкая область - 51 случай;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 21 случай;

Запорожская область - 15 случаев;

Ивано-Франковская область - семь случаев;

Киевская область - 38 случаев;

Кировоградская область - девять случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 52 случая;

Николаевская область - 23 случая;

Одесская область - 30 случаев;

Полтавская область - 35 случаев;

Ровенская область - 38 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - четыре случая;

Харьковская область - 26 случаев;

Херсонская область - девять случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 41 случай;

Черновицкая область - 19 случаев;

Черниговская область - 15 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые ошеломили прогнозом относительно новой Covid-мутации

Вакцины Pfizer хватает только для половины рабочих коллективов, желающих сделать прививки. Речь идет о первом этапе вакцинации. К организованным коллективам будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы – могут вакцинироваться в пунктах прививки.