Киев, Львовщина и Черкасская область: где еще коронавирус не отступает

За последние сутки в Украине обнаружили 835 новых больных коронавирусом. Из них детей – 33, медработников – 25.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 230 977 украинцев. Умерли 52 123 пациента, из них 70 – за последние сутки. Выздоровели 2 155 261 человек, за последние сутки – 2 292, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 48 197 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 26 280, ИФА – 8135. Также сделали 13 782 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,7 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 241 случай;
Винницкая область - 20 случаев;
Волынская область - 13 случаев;
Днепропетровская область - 36 случаев;
Донецкая область - 51 случай;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 21 случай;
Запорожская область - 15 случаев;
Ивано-Франковская область - семь случаев;
Киевская область - 38 случаев;
Кировоградская область - девять случаев;
Луганская область - 23 случая;
Львовская область - 52 случая;
Николаевская область - 23 случая;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 35 случаев;
Ровенская область - 38 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - четыре случая;
Харьковская область - 26 случаев;
Херсонская область - девять случаев;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 41 случай;
Черновицкая область - 19 случаев;
Черниговская область - 15 случаев.
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Вакцины Pfizer хватает только для половины рабочих коллективов, желающих сделать прививки. Речь идет о первом этапе вакцинации. К организованным коллективам будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы – могут вакцинироваться в пунктах прививки.
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