Киев больше не "желтый": обновили зоны карантина

1 февраля желтая зона карантина в Украине резко сократилась.

В ней осталось четыре области: Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Полтавская, сообщает Минздрав.

"На красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковска и Ровенская области", - говорится в сообщении.

В то же время три региона из желтой зоны карантинных ограничений перешли в оранжевую. Ситуация ухудшилась в столице, а также на Харьковщине и Херсонщине.

Автор: Минздрав Желтая зона резко сократилась

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В оранжевой зоне находятся: Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Херсонская и Харьковская области.

Тем временем Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая под угрозой локдауна. Там по два показателя Минздрава являются критическими.

Самый низкий уровень вакцинации в Украине в течение последней недели фиксировали в Хмельницкой, Волынской, Николаевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. Во Львовской области с 31 января решили усилить карантинные ограничения. В то же время регион пока не переходит в красную зону.