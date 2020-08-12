"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"

Віталій Портніков фото:https://block-post.com/

- Помню, как принимали суверенитет Украины 24 августа 1991 года. Уже тогда было понятно, что этим обретения независимости не закончится. Наше общество было еще советским и потребительски ориентированным. С тех пор мы пережили немало испытаний, - говорит Gazeta.ua политический аналитик и публицист Виталий Портников.

Какие события в государстве за 29 лет можно считать эпохальными в истории страны?

- Принятие в 1991 году суверенитета о независимости Украины, избрание президентом Леонида Кучмы, попытка вернуться к самостоятельности Украины в 2004 году во время Оранжевой революции, избрание президентом в 2010 году Януковича и отказ от европейского курса. Важной вехой является оккупация Россией наших территорий в 2014 году и начало войны. Тогда наша армия начала оборону. И наконец избрания Зеленского и постановки на паузу демократически европейских достижений за последние пять лет.

Почему выделили как веху избрания президентом Леонида Кучмы?

- Потому что именно тогда, как и в 2010-м и 2019-го года, украинцы продемонстрировали нежелание жить в независимой Украине. Они сознательно выбрали тех политиков, которые выступали за сближение с Россией. Фактически часть наших соотечественников отказалась от независимости.

Что удалось за 29 лет?

- Многое - создать государство, начали производить институты, перейшли к созданию политической нации. Начали формирование народа люди, которые так или иначе считают себя украинцами и видят свое будущее здесь. Было два восстания, защитили государство от России. Мы сформировали армию, которая может обороняться, подписали ассоциации о членстве с Евросоюзом, начались реальные реформы - среди которых и децентрализация. Думаю, это возможный максимум, которого мы достигли за этот период.

Что не удалось?

- Построить собственное государство. К сожалению, мы до сих пор остаемся осколком Российской империи. Ведь наша независимость стала возможной не только потому, что за нее гибли украинцы и добивались собственного государства, но и потому, что упал Советский Союз - модернизированная версия Российской империи. И вся проблема в том, что уже 29 лет мы живем как отколотая часть российского государства, которая иногда удаляется, а иногда приближается к Москве.

Почему не получается быстрее реформировать страну?

- Украинцы действуют реактивно, а не проактивно. Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости выбирают курс на сближение с Россией. Уже третье десятилетие сторонники независимости противостоят сторонникам поглощения государства Россией. Годы идут, меняются люди, но примерный политически ментальный баланс не меняется. Часть украинцев продолжает стремиться простых решений. Поэтому к власти и пришли популисты.

Куда сейчас движется страна?

- Сейчас живем в паузе построения демократического государства. Мы живем в эпоху морального кризиса. Этот кризис закончится таким развитием событий, который даст ответ на вопрос нужна ли такая страна и сможет ли она существовать. Это могут быть очередные восстания или войны и новые территориальные потери.

Почему сейчас моральный кризис?

- Избрание президентом комика, и победа на парламентских выборах виртуальной партии - это прямое доказательство аморальности общества. Нравственные люди не голосуют за прекращение войны, если не возвращены территории, нравственные люди не выбирают то, чего не существует.

В ближайшие десятилетия мы должны пройти прививку от такой болезни. Она была во многих странах. И даже в Библии описаны случаи, когда Господь разрушал целые города с аморальными людьми.

Что сейчас важно для нас, пока построение демократического государства на паузе?

- В течение следующих лет 20 важно удержать хотя б нынешнюю ситуацию и страну в таком виде, как сейчас. За это время появится больше людей, которые захотят жить в не пророссийской, а в независимой Украине, связывать с ней свое будущее. Каждые 10 лет процент таких людей увеличивается. Соответственно через 35-40 лет можем говорить о строительстве независимой Украины. Тогда значительно большая часть чем сейчас стремиться этого.

Есть ли разочаровало вас что-то за эти 29 лет?

- Я прекрасно осознавал сколько испытаний будет. Но все же разочарований хватало. И тогда, когда выиграл выборы Леонид Кучма, и тогда когда в 2004 году власти с огромным кредитом доверия не оправдала надежд, и когда 2014 люди, стремились Ассоциации с ЕС, не разделяли европейских ценностей, и тогда когда украинцы выбрали шоумена президентом. Меня разочаровывает, что уже очередное поколение теряет жизненные перспективы. И это идет уже 20 лет как молодые люди повторяют судьбу моих ровесников. Я понимал, что без войны с Россией украинцы не поймут реальной угрозы с востока, однако очень больно видеть трагедии в украинских семьях и очередную трагедию крымских татар.

Почему вы не эмигрировали?

- Я большую часть жизни прожил в России. Для меня жить в Украине также ценность, как и в Израиле, что является моей исторической родиной. Я никогда не думал об эмиграции. Я всегда считал, что содействие развитию собственного государства гораздо важнее благосостояние отдельно взятого человека. Я чувствую своим обетом участвовать в развитии Украины.

Многие украинци эмигрировали.

- Это их дело. Я никому не даю никаких советов и не собираюсь агитировать здесь оставаться. Просто им следует понять одно - Украина - это единственное место на земле, где украинец может быть украинцем. Это земля обета, это земля, с которой чувствуешь родство. У меня такое есть с Израилем. И если ты хочешь лучшего убежища для своих детей, должен его здесь строить. Кстати, коронавирус доказал важность качественного убежища в своей стране. Развитые государства легче прошли эпидемию, потому что там люди давно заботились о том, что называют качественным убежищем. И такие испытания еще будут.