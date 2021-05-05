"Картины и эксклюзивные вещи" -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции

Украинка Елена Алексеенко с мужем живет в Стокгольме. Говорит, что в Швеции ее очень удивили магазины подержанных вещей. Здесь можно купить не только одежду, но и диван, лампу или картину на стену.

"Странно, но если нужен эксклюзив, надо идти в секонд хэнд. Ничего общего с украинскими магазинами они не имеют. Это очень стильные помещения, которые чаще всего находятся в крупных торговых центрах. Обставлены они со вкусом и не имеют характерного едкого запаха. Найти здесь можно и посуду и бытовую технику и картины. Я в последнее время ищу здесь чугунную сковородку, такую, чтобы хорошо тяжелая была, как когда-то в детстве. Можно найти интересные шкафы или даже кровать и огромная коллекция разнообразных тарелок, кружок, бокалов", - рассказывает Елена.

Фото: предоставлены Еленой Алексеенко

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У шведов есть традиция ходить в секонд хенды. Так они беспокоятся об окружающей среде. Шведы считают, что если каждый будет ежегодно покупать на 1 кг одежды меньше, то смогут сэкономить 8100 литров воды на человека.

"Мне нравится ходить в такие магазины из-за их оформления. Каждый последующий будет отличаться от предыдущего по стилю и наполнению. Часто беру вещи, которые не планировала покупать. Например, фондюшница или какая-то посуда", - добавляет украинка.

Блогер Юлия Бондарчук, которая с семьей живет в Финляндии, показала, как выглядят местные магазины секондхенд. Здесь можно арендовать место для продажи собственных вещей. Цены на вещи устанавливают сами хозяева. Они фиксируются у продавца и каждую неделю выдается сумма, на которую удалось продать товар. ⠀