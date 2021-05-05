 
Ексклюзивы
1/5
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
Просмотров: 378
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 504
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 288
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 486
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 513
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 468
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2385
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
10
18
6
5
&quot;Картины и эксклюзивные вещи&quot; -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции
"Картины и эксклюзивные вещи" -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции
В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
Припять-2021 напоминает Помпеи - уникальные фото зоны отчуждения
В Карпатах тоже весна: показали невероятные снимки одной из самых высоких гор
В Карпатах тоже весна: показали невероятные снимки одной из самых высоких гор
&quot;Не прижилась&quot;: недавно отремонтированная дорога поросла травой
"Не прижилась": недавно отремонтированная дорога поросла травой
Видео
Все видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 288
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 459
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2304
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 225
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
среда, 05 мая 2021 22:29

"Картины и эксклюзивные вещи" -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции
6

  Комментировать

Украинка Елена Алексеенко с мужем живет в Стокгольме. Говорит, что в Швеции ее очень удивили магазины подержанных вещей. Здесь можно купить не только одежду, но и диван, лампу или картину на стену.

"Странно, но если нужен эксклюзив, надо идти в секонд хэнд. Ничего общего с украинскими магазинами они не имеют. Это очень стильные помещения, которые чаще всего находятся в крупных торговых центрах. Обставлены они со вкусом и не имеют характерного едкого запаха. Найти здесь можно и посуду и бытовую технику и картины. Я в последнее время ищу здесь чугунную сковородку, такую, чтобы хорошо тяжелая была, как когда-то в детстве. Можно найти интересные шкафы или даже кровать и огромная коллекция разнообразных тарелок, кружок, бокалов", - рассказывает Елена.

Магазины подержанной одежды размещают в крупных торговых центрах. Каждый швед хотя бы раз в неделю посещает такой магазин
Фото: предоставлены Еленой Алексеенко
Посуда и бытовая техника одни из самых популярных вещей в секондхендах Стокгольма
Каждый магазин подержанной одежды имеет свой стиль. Его оформляют дизайнеры
Цена на картины начинается от 5 евро. Бывают довольно непривычные
Каждый магазин подержанной одежды имеет свой стиль. Его оформляют дизайнеры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах

У шведов есть традиция ходить в секонд хенды. Так они беспокоятся об окружающей среде. Шведы считают, что если каждый будет ежегодно покупать на 1 кг одежды меньше, то смогут сэкономить 8100 литров воды на человека.

"Мне нравится ходить в такие магазины из-за их оформления. Каждый последующий будет отличаться от предыдущего по стилю и наполнению. Часто беру вещи, которые не планировала покупать. Например, фондюшница или какая-то посуда", - добавляет украинка.

Блогер Юлия Бондарчук, которая с семьей живет в Финляндии, показала, как выглядят местные магазины секондхенд. Здесь можно арендовать место для продажи собственных вещей. Цены на вещи устанавливают сами хозяева. Они фиксируются у продавца и каждую неделю выдается сумма, на которую удалось продать товар. ⠀

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Картины и эксклюзивные вещи" -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Итальянцы начали продавать "лупатого" электромобиля, который стал популярный в США

Украина и США подписали декларацию

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

Проект нового правописания представили правительству

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 22302
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 19602
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 19503
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 14058
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 6849
Общество
Дудь занимается кремлевской, антиукраинской пропагандой - блогер
Дудь занимается кремлевской, антиукраинской пропагандой - блогер Просмотров: 450
"Квартал 95" назвали украинофобами
"Квартал 95" назвали украинофобами 2 Просмотров: 1125
В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
В Чернобыле зацвели редкие первоцветы: яркие фото
10
 Просмотров: 1341
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
 Просмотров: 288
Обвал моста во Львовской области: Укрзализныця продлит один из маршрутов
Обвал моста во Львовской области: Укрзализныця продлит один из маршрутов Просмотров: 216
Больше всего комментируют
20
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
"Квартал 95" назвали украинофобами
2
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
1
Чем полезна черемша и что из нее приготовить
Голосов: 56138
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть