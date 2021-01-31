Карпатскую гору замело метровыми сугробами

На карпатской горе Поп Иван Черногорский намело метровые сугробы. Спасатели предупреждают об опасности передвижения.

"За последние два дня выпало значительное количество снега, в более метра, поэтому передвижение затруднено", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательный пост в Facebook.

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По состоянию на 10:00 температура воздуха на горе -10 ° С, ветер западный, 5 м/с, облачно, туман, идет снег. Видимость до 20 м.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор Украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Туристам в Карпатах советуют воздержаться от выхода в высокогорье из-за осложнения погодных условий на горе Поп Иван Черногорский.