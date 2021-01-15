В Карпатских горах заблудился турист

Мужчина заблудился во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван Фото: pmg.ua/life

В Раховском районе со вчерашнего дня ищут туриста, заблудившегося во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван Мармароский.

Мужчина со Львова, сообщили в пресс службе ГУ ДСНС Закарпатской области.

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"Сообщение о заблудившегося львовянине 1995 года рождения поступило в 13:00, с тех пор начались поиски, но в половине десятого их пришлось остановить из-за неблагоприятной погоды. В 21:20 заблудившегося туриста не нашли, поиски приостановили в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, высота снежного покрова около 1 метра, видимость не более 5 метров). Продолжение поисково спасательных работ запланировали на 6:00 15.01.2021 ", - сказано в сообщении.

Сейчас к поискам подключились работники Раховского горного поисково-спасательного отделения с техникой.

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