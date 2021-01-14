В Карпатах метель: туристам советуют воздержаться от выхода в горы

Туристам в Карпатах советуют воздержаться от выхода в высокогорье из-за осложнения погодных условий на г. Поп Иван Черногорский.

Видимость ограничена до 30 м, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Метель, облачно и падает снег. Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13°С", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор Украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Серьезное похолодание начнется с 15 января, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит -13...20°С, местами возможно до -20...22°С.