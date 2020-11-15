Карантин выходного дня: на Киевщине за сутки поймали 85 нарушителей

Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений. Больше всего - 11 фактов - среди работы крупных сетевых магазинов. Также были нарушения среди владельцев заведений питания, в транспорте.

На территории области работало 55 рейдовых групп, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"10 нарушений выявлено среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов, которые пренебрегли решением КМУ и не прекратили свою деятельность, принимали посетителей. 8 фактов нарушений карантина обнаружено среди пассажирских перевозок. Здесь были нарушения по чрезмерному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима. Не прекратили свою деятельность владельцы салонов красоты и парикмахерских. В течение дня работники полиции задокументировали 5 случаев таких нарушений", - сказано в сообщении.

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По всем выявленным фактам нарушения карантинных мероприятий работники полиции составили административные протоколы. Нарушителям грозят штрафы: до 34 тыс. грн для физических лиц и до 170 тыс. грн - для должностных лиц. Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения.

Решение о карантине выходного дня принял Кабинет министров на своем заседании 11 ноября. Карантин будет действовать в течение шести выходных дней - 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.