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воскресенье, 17 мая 2020 20:16

Карантин: разрешили работу стоматологии

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Министерство здравоохранения обнародовало новые правила работы стоматологических клиник во время карантина.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - говорится в сообщении.

Пациент должен записаться и прийти без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей). Ожидать на прием можно за пределами помещения.

В стоматологии должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работники перед началом работы - измерять температуру. Также работники должны быть обеспечены респираторами без клапанов, герметичными очками, щитками для лица и шапочками. Записывать пациентов можно с интервалом не менее 15 минут, во время записи и в день приема необходимо опросить пациента.

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Пациенты во время приема должны находиться в изолированном стоматологическом кабинете, после каждого пациента необходимо провести уборку. Из кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.

Автор: МОЗ
 

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 3 человека. 2 инфицированных выздоровели. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях.

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Дата
17
мая

На Януковича "напал" венок

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