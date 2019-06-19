Какую погоду ждать в выходные

Синоптики обещают теплую погоду. Фото: i.vikka.ua

Преимущественно сухая погода и 36-градусная жара ожидается в Украине в конце недели.

Кратковременные дожди и грозы в западных областях будут в конце этой и начале следующей недели, сообщили в Укргидрометцентре.

21-22 июня ожидается сухая жаркая погода, лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 градус, на побережье морей до 24 градусов; днем 29-34 градуса, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами до 36 градусов; 22 июня в западных областях 23-28 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жара с грозами повлияет на будущий урожай

А уже 23-24 июня в западной части страны будут кратковременные дожди, грозы; температура ночью 13-19 градусов, днем ​​23-29 градусов. На остальной территории стране 23 июня без осадков, 24 июня, кроме востока, местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 17-23 градуса, днем 28-34 градуса, на юге и востоке страны до 36 градусов.

Вторую ночь подряд в Киеве фиксируют температурный рекорд. Температура воздуха в Киеве в ночь на 15 июня не опустилась ниже 22,2 градуса.