Какую погоду ожидать украинцам 4 января

Украинцев ожидает дождь или снег с дождем. Фото: pixabay

4 января в большинстве областей Украины будет теплая погода. В течение дня температура воздуха будет колебаться от +2 до +6°С.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В западной и южной части Украины будет теплее — от +4°С до +8°С. В Крыму ожидается +11°С.

На севере и северо-востоке температура будет ниже — от -2°С до +4°С.

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Ветер преимущественно юго-западный, иногда порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью будет идти снег.

Днем пройдет дождь в западных областях, а в Карпатах — дождь со снегом.

В Киеве 4 января ожидают осадки поближе к вечеру. Днем температура воздуха будет от +4 до +6°С.

Спасатели предупреждают об осложнениях погодных условий, в частности, о сильных порывах ветра.