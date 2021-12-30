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четверг, 30 декабря 2021 12:27

Прогноз погоды в Украине на Новый Год и Рождество

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Прогноз погоды в Украине на Новый Год и Рождество
В некоторых регионах ожидается дождь или дождь со снегом. Фото: pixabay

Погода на Новый Год потеплеет, а вот на Рождество вернутся морозы.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире "Украинского радио".

31 декабря по всей Украине столбик термометра будет показывать от -2 до +5°С. На западе ожидается дождь, во всех других регионах — дождь со снегом.

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"Есть тенденция, что 1 числа в большинстве областей могут быть осадки, иногда это будет еще снег с дождем", — рассказала синоптик.

Но уже к Рождеству морозы могут вернуться.

"Насколько интенсивным будет похолодание, сейчас утверждать сложно, но морозы однозначно вернутся в Украину", — прогнозирует Птуха.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.

В феврале может быть весенняя погода.

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