Какой погоды ждать в конце робочей недели

В пятницу в Украине местами пройдет снег. Фото: minimy.in.ua

В пятницу, 7 февраля, циклон должен покинуть Украину, но не полностью.

Периодически местами пройдет снег на севере, востоке, юге и вокруг Карпат, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В центральной части Украины будет преобладать сухой воздух.

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"Ближайшие двое суток в Украине ожидаются с прочными морозами. Ночью будет ощутимо -7-13 градусов. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается 0-5 градусов мороза. На дорогах гололедица", - написала Диденко.

По ее словам, ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже.

В Киеве завершится рабочая неделя морозом, ближайшей ночью до -8 градусов, днем ​​7 февраля ожидается до -3 градусов. Скользко, ветрено. Существенных осадков не будет, но возможен небольшой снег.

С воскресенья-понедельника снова начнется потепление.

6 февраля циклон Petra еще будет господствовать над Украиной, но с центром над Крымом. Поэтому непогода в виде сильных осадков задержится на юге, востоке, кроме Харьковщины, и в Днепропетровской области.