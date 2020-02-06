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четверг, 06 февраля 2020 07:27

Циклон Petra не отступает. Чего ждать от погоды 6 февраля

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Циклон Petra не отступает. Чего ждать от погоды 6 февраля
6 февраля циклон Petra еще будет господствовать над Украиной, поэтому непогода в виде сильных осадков задержится. Фото - karachun.com.ua

6 февраля циклон Petra еще будет господствовать над Украиной, но с центром над Крымом. Поэтому непогода в виде сильных осадков задержится на Юге, Востоке, кроме Харьковщины, и в Днепропетровской области.

Днем к Западу и северу Украины придет атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах ожидается снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до + 4 + 9 градусов. Ветер будет северных направлений, порывистый, порой до сильного. На дорогах гололедица.

В Киеве в четверг также будет скользко, после ночного мороза днем ​​потеплеет до нуля. Будет облачно, вечером ожидается снег.

Сурок Тимка ІІІ спрогнозировал приход весны не ранее 15 марта. По традиции сурок также прогнозировал следующую зиму. Для этого работники биостанции поставили на столе две банки с надписями "снежная" и "без снега". Тимка подошел к последней.

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Дата
06
февраля

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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