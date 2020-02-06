Циклон Petra не отступает. Чего ждать от погоды 6 февраля

6 февраля циклон Petra еще будет господствовать над Украиной, поэтому непогода в виде сильных осадков задержится. Фото - karachun.com.ua

6 февраля циклон Petra еще будет господствовать над Украиной, но с центром над Крымом. Поэтому непогода в виде сильных осадков задержится на Юге, Востоке, кроме Харьковщины, и в Днепропетровской области.

Днем к Западу и северу Украины придет атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах ожидается снег, сообщила синоптик Наталья Диденко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах из-за непогоды

Температура воздуха днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до + 4 + 9 градусов. Ветер будет северных направлений, порывистый, порой до сильного. На дорогах гололедица.

В Киеве в четверг также будет скользко, после ночного мороза днем ​​потеплеет до нуля. Будет облачно, вечером ожидается снег.

Сурок Тимка ІІІ спрогнозировал приход весны не ранее 15 марта. По традиции сурок также прогнозировал следующую зиму. Для этого работники биостанции поставили на столе две банки с надписями "снежная" и "без снега". Тимка подошел к последней.