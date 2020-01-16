Какой погоды ждать украинцам до конца января

24 января атмосферный фронт может принести с собой мокрый снег и дождь. Фото: vesti.ua

Погода в Украине до конца января останется без изменений.

До 20 января в Украине будет преобладать погода без осадков, об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, пишут "Факти".

"Погоду определяет поле повышенного давления. Ночью и утром ожидаются туманы. Ночами будет подмерзать - температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и ​​Прикарпатье - до минус 6-11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, до 24 января что-то изменится ", - сообщила она.

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По ее прогнозу, 24 января атмосферный фронт может принести с собой мокрый снег и дождь.

Зато народный синоптик Владимир Деркач считает, что зима-2020 будет переменчивой. Следует ожидать резкие перепады температуры, несколько всплесков морозов, но несущественных.

"Первое полугодие 2020 года будет по мере влажным, второе - очень засушливым. Во второй декаде января ночью небольшие морозы и практически постоянные плюсы днем. Изредка осадки, даже дожди. Начало третьей десятидневки будет холодным. После этого на день-два потеплеет и до конца месяца будет достаточно комфортно, сильных морозов не предвидится. Осадки несущественные ", - рассказал он.

По прогнозу Деркача, в начале февраля сохранятся небольшие морозы, а дальше придет оттепель, хотя и на короткое время. Во второй декаде ожидается нетипичная для февраля погода - будет господствовать быстрая весна. И лишь к концу месяца зима напомнит о себе.

В Украине в четверг, 16 января, после весенней погоды возвращается похолодание. В частности, температура ночью от -4°С до + 1°С. В течение дня ожидается в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11°С мороза, днем 1-6°С тепла, в Одесской области и в Крыму до 9°С тепла.