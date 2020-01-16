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четверг, 16 января 2020 08:17

В Украину возвращаются холода

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В Украине в четверг, 16 января, после весенней погоды возвращается похолодание.

Автор: meteo.gov.ua
  Укргидрометцентр прогнозирует погоду на 16 января
Укргидрометцентр прогнозирует погоду на 16 января

В частности, температура ночью от -4°С до + 1°С, сообщили в Укргидрометцентре.

В течение дня ожидается в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11°С мороза, днем 1-6°С тепла, в Одесской области и в Крыму до 9°С тепла.

По всей территории страны - без осадков. Утром в большинстве областей местами туман, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 16 января тоже будет сухо. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Воздух днем погреется до 1-3°С тепла.

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Астрономы ожидают, что в новом году мы увидим 13 полных месяцев, несколько суперлуний, "голубой Месяц", "поцелуй планет", полное солнечное затмение и сказочные звездопады.

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Дата
16
января

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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