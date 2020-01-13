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вторник, 14 января 2020 02:25

Сказочные звездопады и "поцелуй планет": какие космические явления поразят нас в 2020 году
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"Поцелуем" планет называют сближения Венеры с Юпитером
Фото: dialog.ua
Геминиды: в небе вспыхивает до 120 звезд, которые падают с невероятной скоростью
Наблюдать за этой красотой нужно именно в Манхэттене (США), так как именно в этом районе Нью-Йорка Солнце доступно для наблюдения с поперечных улиц
14 декабря Землю укроет тень Луны, который окажется прямо между Солнцем и нашей планетой
"Звездный дождь" Персеиды происходит каждую ночь с середины июля по середину августа

Астрономы ожидают, что в новом году мы увидим 13 полных месяцев, несколько суперлуний, "голубой Месяц", "поцелуй планет", полное солнечное затмение и сказочные звездопады.

Четыре суперлуны и "голубой Месяц". Суперлуние - астрономическое явление, когда полнолуние выпадает на момент наибольшего сближения Луны и Земли. В этот период Луна выглядит очень большой и сияет намного ярче, чем в обычные дни. Ожидать 4 суперлуний следует 9 февраля, 9 марта, 7 апреля и 7 мая, пишет Люкс ФМ.

31 октября мы сможем наблюдать за "голубой Луной". это 3-е полнолуние в этом астрономическом сезоне, на который приходится 4 полных луны вместо 3. Также "голубой Луной" называют 2-е полнолуние, припадающее на один календарный месяц.

"Звездный дождь" Персеиды происходит каждую ночь с середины июля по середину августа. В 2020 году пик звездного дождя, который также называют "Слезами святого Лоренцо" придется на ночь 12 августа.

Мангеттенхендж - астрономическое явление проходит 4 раза в год. В декабре, январе, мае и июле. Наблюдать за явлением нужно в Манхэттене. Именно в этом районе Нью-Йорка Солнце доступно для наблюдения с поперечных улиц. В 2020 году "полное солнце" Мангеттенхенджа можно будет увидеть 29 и 30 мая, а также 12 и 13 июля.

Геминиды - это метеорный поток. В небе вспыхивает до 120 звезд, которые падают с невероятной скоростью. Этот звездный дождь отличается от Персеид яркими красками. Большинство звезд имеют желтый, красный, зеленый и голубой цвет.

Полное солнечное затмение. Это астрономическое явление жителям нашей планеты придется ждать до конца 2020 года, а именно - до 14 декабря, когда Землю укроет тень Луны, который окажется прямо между Солнцем и нашей планетой.

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"Поцелуй планет". 21 декабря 2020 произойдет сближение Юпитера и Сатурна. Эти планеты будут настолько близко расположены друг к другу, так что нам будет казаться, будто они по-космическому целуются.

В ночь на 17 июля украинцы могли наблюдать частичное затмение Луны. Оно началось около 00:31 по киевскому времени, а максимальной фазы достигло в 00:40. После этого наступила фаза полнолуния. В условиях хорошей погоды за этим природным явлением также наблюдали жители большинства стран Европы, части Азии, Африки, Австралии и Северной Америки.

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