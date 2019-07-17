Лунное затмение в разных уголках планеты: показали невероятные фото и видео

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В ночь на 17 июля украинцы могли наблюдать частичное затмение Луны. Оно началось около 00:31 по киевскому времени, а максимальной фазы достигло в 00:40. После этого наступила фаза полнолуния.

В условиях хорошей погоды за этим природным явлением также наблюдали жители большинства стран Европы, части Азии, Африки, Австралии и Северной Америки.

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Во время затмения Земля отбросила на Луну сразу две тени - частичную внешнюю и полную, так Луна постепенно изменил цвет до "кровавого".

В отличие от солнечных затмений, лунное затмение безопасное для осмотра невооруженным глазом или биноклем. В следующий раз посмотреть на такое космическое явление можно будет только в мае 2021 года.

2019 принес 5 затмений - 3 солнечных и 2 лунных. Частичное солнечное затмение было 6 января, полное солнечное 2 июля и полное лунное 21 января. Кроме лунного затмения 17 июля, еще одно кольцеобразное солнечное будет 26 декабря.