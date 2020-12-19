Какой погоды ждать после Дня святого Николая

20 декабря в Украине будет прохладно с осадками

Завтра в разных областях Украины прогнозируют небольшой снег, мокрый снег и дожди. Температура будет опускаться до 8° мороза ночью.

"Завтра на Левобережье и в Крыму, в восточных, юго-восточных областях небольшой и умеренный снег, во вторник в западных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков", - сообщили в Укргидрометцентре.

Местами будет гололед, на Правобережье завтра ночью и утром туман.

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"Холоднее в восточных и северо-восточных областях: ночью 2-8°, в начале недели местами 10-12° мороза, днем ​​0-6° мороза, на остальной территории ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла. В ночь на вторник в северных, центральных и южных областях 1-6° мороза, днем ​​20-22 декабря в западных и Одесской областях 0-6° тепла", - говорят синоптики.

19 декабря погода в большинстве областей Украины будет облачная и влажная. Атмосферные фронты заденут северные, центральные и восточные области.