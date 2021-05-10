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понедельник, 10 мая 2021 10:12

Какой погоды сегодня ожидать. Где пройдут грозы

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Какой погоды сегодня ожидать. Где пройдут грозы
Сегодня на большей части территории страны солнечно. Фото: Униан.

10 мая в Украине солнечно. Только днем ​​в восточных областях ожидают кратковременные дожди с грозами и градом.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-7° тепла, в западных, северных, центральных и в восточных областях, днем ​​18-23° тепла, на Закарпатье до 26°. Утром возможные заморозки 0-4 °, сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве ночью 9-11°, днем ​​до 22°, солнечно. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

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11-12 мая без осадков. Лишь на востоке и юге страны кратковременные грозы. Температура ночью 4-10° тепла, днем ​​- 18-23°. 12 мая в Украине днем ​​14-19° тепла, ночью - 5-9°.

Во второй половине недели 13-16 мая в по всей стране дожди, кратковременные грозы. Температура ночью 8-14°, днем ​​будет колебаться от 13-19° до 20-25° тепла.

Сегодня христиане чествуют святого Симеона, епископа Иерусалимского. В народе этот день еще называют Семен-ранопашец. Потому, что в полях, садах и огородах уже полным ходом идут работы, а хозяева должны рано вставать, чтобы все успеть.

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Дата
10
мая

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