Солнце и грозы: погода сегодня удивит

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
2 Просмотров: 2961
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1251
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 405
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 549
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1801
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6993
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 522
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 918
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9936
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
21
22
9
4
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
&quot;Должна заслужить доверие&quot; - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
"Должна заслужить доверие" - львовская фотографиня показала, чем живет привокзальное кафе
&quot;Пойдем, русским воинам помолимся&quot; - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
Для 100-летнего ветерана-морпеха провели праздничный концерт
Для 100-летнего ветерана-морпеха провели праздничный концерт
За порядком в Украине следят 12,5 тыс. правоохранителей
За порядком в Украине следят 12,5 тыс. правоохранителей
Видео
Все видео
Американский фрегат приплыл в Одессу
Американский фрегат приплыл в Одессу
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Как оригинально поздравить родных с Днем матери
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 675
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 864
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 828
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 10:12

Солнце и грозы: погода сегодня удивит

  Комментировать
Солнце и грозы: погода сегодня удивит
Сегодня на большей части территории страны солнечно. Фото: Униан.

10 мая в Украине солнечно. Только днем ​​в восточных областях ожидают кратковременные дожди с грозами и градом.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-7° тепла, в западных, северных, центральных и в восточных областях, днем ​​18-23° тепла, на Закарпатье до 26°. Утром возможные заморозки 0-4 °, сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве ночью 9-11°, днем ​​до 22°, солнечно. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийца-клоун ждал смертной казни 14 лет

11-12 мая без осадков. Лишь на востоке и юге страны кратковременные грозы. Температура ночью 4-10° тепла, днем ​​- 18-23°. 12 мая в Украине днем ​​14-19° тепла, ночью - 5-9°.

Во второй половине недели 13-16 мая в по всей стране дожди, кратковременные грозы. Температура ночью 8-14°, днем ​​будет колебаться от 13-19° до 20-25° тепла.

Сегодня христиане чествуют святого Симеона, епископа Иерусалимского. В народе этот день еще называют Семен-ранопашец. Потому, что в полях, садах и огородах уже полным ходом идут работы, а хозяева должны рано вставать, чтобы все успеть.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Солнце и грозы: погода сегодня удивит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

На вершине Эвереста установили рекорд

Самое читаемое
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9765
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 9144
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 7101
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 6687
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 5274
Общество
Как американцы и украинцы тренировались в Черном море - видео
Как американцы и украинцы тренировались в Черном море - видео Просмотров: 36
Американский фрегат приплыл в Одессу
Американский фрегат приплыл в Одессу
 Просмотров: 180
Как не потерять зрение и слух - советы астролога на 10 мая
Как не потерять зрение и слух - советы астролога на 10 мая
 Просмотров: 81
На вершине Эвереста установили рекорд
На вершине Эвереста установили рекорд
 Просмотров: 99
Карантин в Украине: ни одного региона в красной зоне
Карантин в Украине: ни одного региона в красной зоне Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
4
Украинцы назвали любимые праздники
3
Путин посетовал на "недобитых карателей" на параде в Москве
3
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
3
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
Голосов: 56182
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть